السلام البحري، أول ناد ببورسعيد يعلن انعقاد الجمعية الخاصة لاعتماد لائحة النظام الأساسي

يستعد نادي السلام البحري ببورسعيد " اليوناني سابقًا " برئاسة المحاسب السيد طايع لانعقاد الجمعية العمومية الاجتماع الخاص يوم الأحد المقبل الموافق 28 سبتمبر بمقر النادي بمدينة بورفؤاد، وذلك للمشاركة في إجراءات التصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.

نادي السلام البحري، فيتو

اول نادي ببورسعيد يعلن عن انعقاد الجمعية الخاصة لاعتماد لائحة النظام الأساسي

و يعد نادي السلام البحري اول نادي بمحافظة بورسعيد قام بالاعلان عن اقامة جمعية الخاصة لتوفيق الاوضاع بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز.

ووجّه النادي إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025 لحضور الاجتماع الخاص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة بلائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.

ويتم التوقيع في كشوف التسجيل بموجب بطاقة عضوية النادي لعام 2024-2025 بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة.

ويُعد الاجتماع صحيحًا بحضور 10% من أعضاء الجمعية العمومية الذين يملكون حق الحضور والتصويت.

وتبدأ عملية التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع إيقافها لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة.

نشر الدعوة في الجريدة الرسمية

وبالفعل تم نشر الدعوة في الجريدة الرسمية، وأكد النادي على أهميتها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد احمد بحيري امين صندوق النادي ان الحضور والمشاركة الايجابية يساهمان في ازدهار نادينا الحبيب التصويت لن يستغرق دقائق معدودة، وان المشاركة ليست مجرد حضور، بل التصويت هو الأساس في تقنين وضع لائحة النادي وجزءًا من صناعة المستقبل ورأي الاعضاء هو ما يحدد المسار الصحيح للنادي.

وتزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية، اكد المهندس توفيق ملكان المدير التنفيذي للنادي ان إدارة النادي عمات على توفير أجواء مناسبة ة تليق بأعضاء نادي السلام في هذا اليوم المهم.

