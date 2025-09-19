الخطيب ومجلس الأهلي فى عمومية رسم الطريق (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا لرئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب وأعضاء المجلس من داخل سرادق الجمعية العمومية التى انطلقت صباح اليوم، وتستمر عملية التصويت بها حتى السابعة مساء.

اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي برقم تجاوز الـ 5 آلاف عضو.

وشهدت الجمعية العمومية للنادي الأهلي اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفا من أعضاء القلعة الحمراء للمشاركة في عملية التصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017.

