الثلاثاء 17 يونيو 2025
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اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف التجارية يدعو رجال الأعمال الصربيين للاستثمار في مصر

الوكيل خلال فعاليات
الوكيل خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي، فيتو

رحب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالحضور والمشاركين في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025.

وقال «الوكيل» خلال كلمته: «يشرفنى أن أرحب بكم باسم اتحاد الغرف المصرية، وأن أقدم تحيات أكثر من 6 مليون شركة من منسوبي اتحاد الغرف التجارية، في ثالث لقاء لنا خلال عامين، حيث شرفنا في اللقاءين الماضيين بحضور رئيس جمهورية صربيا، ورئيس مصر في بلجراد».

سنواصل الدعوة  لمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ أداء الاعمال

وأضاف: لكن قبل أن أتناول موضوع اليوم، لا بد لي من أن أتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العام الماضى.. تلك الإصلاحات التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والخاص، وسنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ أداء الأعمال.

مصر أصبحت أرض الفرص الواعدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية

وتابع أحمد الوكيل: بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذي تنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة.

الدعوة لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك

ودعا رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رجال الأعمال الصربيين لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك ومركز لوجيستى للتصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية.

وأشار إلى أنه مع اتفاقية التجارة الحرة، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة، كما يجب أن نتحالف في الفرص التي تطرحها مصر لصالح بلدينا والتي لدى صربيا التكنولوجيا المتقدمة فيها، مثل:

  • تنقية الفوسفات، وتصنيع حامض الفوسفوريك والاسمدة الفوسفاتية، وهو ما بدأ التفاوض بشأنه أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصربيا.
  • الصناعات المعدنية خاصة الحديد والصلب.
  • الصناعات المغذية في قطاعات السيارات والأجهزة المنزلية.
  • التعاون في مجال البرمجيات خاصة التعريب.
  • النقل النهرى وربطه بوسائل النقل متعدد الوسائط.
  • السياحة.

سنتعاون مع اتحاد الغرف الصربية بتعيين نقاط اتصال لتنمية التبادل

وقال: سنتعاون مع اتحاد الغرف الصربية بتعيين نقاط اتصال لتنمية تبادلنا التجارى والاستثمارى والربط بين منتسبينا، ومن ناحية أخرى، فقد دعمنا مصر في مختلف معارض إكسبو، من ميلانو إلى دبي، ونؤكد أننا لن ندخر جهدا في ضمان الدعم الكامل لمعرض بلجراد إكسبو في عام 2027، من خلال الشركات المصرية التي نجحت في تنفيذ مشروعات عملاقة في التشييد والبناء والبنية التحتية، ليس فقط في مصر، ولكن في العديد من دول العالم.

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