الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح بحدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، والتعدي بالسب على أحد الأشخاص، بمنطقة حدائق القبة بالسجن المشدد 7 سنوات.

البداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد وضبط المتهمين الثلاثة، بعد فحص مقطع فيديو متداول، تبين من خلاله قيام شخصين بترويج مواد مخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، وقيامهما بالتعدي بالسب على القائم بالنشر.


وبإجراء التحريات، تم تحديد هويتهما وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية والثالث مسجل خطر، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع، وارتكابهم للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة ترويج المواد المخدرة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

ما كنتش أعرف إني بتصور، اعترافات المتهم بترويج مخدر البودر على عملائه بالقليوبية

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 5 آلاف قرص مخدر بقنا

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads