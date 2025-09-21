ماكرون: نريد السلام بالشرق الأوسط ووقف إطلاق النار فورًا في غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تسعى بقوة إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار الفوري في غزة بات ضرورة لا يمكن تأجيلها.

إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة

وشدد ماكرون على أن أي جهد دولي لحل الأزمة يجب أن يتضمن الإفراج عن الرهائن بشكل عاجل، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتهيئة المناخ السياسي والأمني.

عودة المساعدات الإنسانية لسكان غزة

وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة عودة المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات حرجة تستدعي تحركًا عاجلًا.

وأوضح ماكرون أن باريس ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل وقف التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وشدد ماكرون على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري في غزة، باعتباره خطوة أساسية لتهيئة الأجواء أمام أي مفاوضات سياسية.

