الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"الليلة بـ2000 جنيه والزبائن من الفيس"، تشكيل عصابي متهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أدلت 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي "غير مرخص" في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، مقابل مبالغ مالية باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة

وقالت المتهمات: إنهن اعتدن ممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب زبائنهن من الرجال راغبي المتعة الحرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل 2000 جنيه لليلة الواحدة.

وأشارت المتهمات إلى أن 4 منهن كن في السجن منذ فترة في قضية آداب، ثم خرجن وعدن لمزاولة نشاطهن مرة أخرى. 

تفاصيل الضبط

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بغرض استقطاب راغبي المتعة الحرام، وتقديم خدمات مشبوهة مقابل مبالغ مالية.
وبعد تقنين الإجراءات، استهدفت قوات الأمن المكان، وتمكنت من ضبط السيدة المسئولة عن الإدارة، وبصحبتها: شاب، و5 سيدات أخريات، بينهن 4 لهن معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

بمواجهتهم، أقروا بممارسة النشاط غير المشروع على النحو الذي ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة ممارسة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب

مواد متعلقة

القبض على 6 سيدات وشاب داخل نادٍ صحي بالنزهة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

ضبط نادٍ صحي بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

سعر الذهب يرتفع لمستوى جديد غير مسبوق ويصنع رقمه القياسي الـ 40 خلال 2025

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

طن النترات العادي يتراجع 3595 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم والليمون في سوق العبور

ارتفاع الزبدية والنعومي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 6 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads