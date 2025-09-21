الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة في أول أيام الخريف

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجة الحرارة غدا الاثنين أول أيام الخريف، ويسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على الجنوب، معتدل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الإثنين 22-9 - 2025 بوادي النطرون

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة  فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   22  ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة  35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 32

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33 , المحسوسة 35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة  35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 33  , المحسوسة 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة  25  ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39
 

