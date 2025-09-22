"سينجل مازر فازر"، خلافات هنادي مهنا ومحمد كيلاني تصل للمحاكم

تشهد أحداث مسلسل سينجل مازر فازر وجود خلافات كثيرة بين هنادي مهنا وزوجها محمد كيلاني ضمن أحداث العمل، وتصل للمحاكم كي تنفصل عنه.

وكان قد بدأ الفنانان شريف سلامة وريهام عبدالغفور، التحضير لمسلسلهما الجديد “سنجل مازر فازر” المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وخلال أحداث العمل يتعرف الثنائي في إحدى حفلات الزفاف الذى نظمته ريهام عبدالغفور، ويتواجد به شريف سلامة الذى يلعب شخصية مؤلف.

المسلسل يشارك فيه بجانب شريف سلامة وريهام عبدالغفور كل من: هنادي مهنا، ومحمد كيلاني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، ومن قصة وإخراج تامر نادي، إنتاج صادق الصباح.

ريهام عبد الغفور ومواقع التواصل

كانت الفنانة ريهام عبد الغفور، أعربت خلال مشاركتها في ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة، عن تأثرها السلبي بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: “وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير مؤذٍ، وقد أثرت بالفعل في حالتي النفسية خلال الفترة الأخيرة”.

سوء اختيارات في السينما

وعن مشوارها السينمائي، أكدت ريهام أنها واجهت فترة من سوء الاختيارات، ما انعكس سلبًا على مسيرتها، مضيفة: “لمدة طويلة كانت اختياراتي في السينما غير موفقة، وهو ما أثّر عليّ، وسأسعى لمعالجة ذلك في أعمالي القادمة.

تغير شخصيتها بفضل سلوى محمد علي

وتحدثت عن علاقتها القوية بالفنانة سلوى محمد علي، قائلة: “كنت شخصية سطحية إلى حد كبير، وتغيرت كثيرًا بعد تعرفي على الفنانة سلوى محمد علي، التي أثرت في شخصيتي وحياتي بشكل إيجابي.”

ضغوط لقب “أبناء العاملين”

وتطرقت ريهام إلى الضغوط التي واجهتها بسبب كونها ابنة الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة:“مصطلح أبناء العاملين كان يضعني تحت ضغط كبير، وشعرت في أول عشر سنوات من مسيرتي بالرغبة في ترك المجال الفني، لكنني تحديت نفسي من أجل اسم والدي ومن أجل إثبات ذاتي.”

