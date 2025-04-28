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ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور ترتبط بباسم سمرة في أحداث فيلم برشامة

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو

يشارك النجمان ريهام عبد الغفور وباسم سمرة في أحداث فيلم برشامة المقرر أن يبدأ تصوير أحداثه خلال الأسابيع المقبلة.

ويظهر الثنائي ريهام عبد الغفور وباسم سمرة في علاقة حب ضمن أحداث العمل، وتظهر علاقتهما بشكل كوميدي.

والفيلم يشارك فيه بجانب باسم سمرة وهشام ماجد وريهام عبد الغفور، كل من طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وأحمد عصام السيد وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

وكانت الفنانة ريهام عبد الغفور أعربت خلال مشاركتها في ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته الحادية عشرة، عن تأثرها السلبي بوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة:“وسائل التواصل الاجتماعي أصبح لها تأثير مؤذٍ، وقد أثرت بالفعل في حالتي النفسية خلال الفترة الأخيرة.”

سوء اختيارات في السينما

وعن مشوارها السينمائي، أكدت ريهام أنها واجهت فترة من سوء الاختيارات، ما انعكس سلبًا على مسيرتها، مضيفة: “لمدة طويلة كانت اختياراتي في السينما غير موفقة، وهو ما أثّر عليّ، وسأسعى لمعالجة ذلك في أعمالي القادمة.

تغير شخصيتها بفضل سلوى محمد علي

كما تحدثت عن علاقتها القوية بالفنانة سلوى محمد علي، قائلة:“كنت شخصية سطحية إلى حد كبير، وتغيرت كثيرًا بعد تعرفي على الفنانة سلوى محمد علي، التي أثرت في شخصيتي وحياتي بشكل إيجابي.”

ضغوط لقب “أبناء العاملين”

وتطرقت ريهام إلى الضغوط التي واجهتها بسبب كونها ابنة الفنان أشرف عبد الغفور، قائلة:“مصطلح أبناء العاملين كان يضعني تحت ضغط كبير، وشعرت في أول عشر سنوات من مسيرتي بالرغبة في ترك المجال الفني، لكنني تحديت نفسي من أجل اسم والدي ومن أجل إثبات ذاتي.”

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