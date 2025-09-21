وفاء عامر تكشف جمعها ملايين الجنيهات من التيك توك وتروي تفاصيل حملة التبرعات للطفلة "رقية"

كشفت الفنانة وفاء عامر أنها استطاعت تحويل تأثيرها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى قوة داعمة للعمل الإنساني، حيث نجحت في جمع 57 مليون جنيه تبرعات عبر البث المباشر على "تيك توك"، مؤكدة أن هدفها كان توظيف الشهرة لمساعدة الحالات المحتاجة وتأمين حقوق المستفيدين بشكل شفاف.

انهيار وبكاء وفاء عامر بسبب الطفلة رقية

واسترجعت الفنانة وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة أون، لحظات انهيارها وبكائها بعد نجاح حملة لجمع التبرعات للطفلة رقية، مشيرة إلى أن التجربة كانت مختلطة بين الفرح والمسؤولية الكبيرة.

تبرعات تجاوزت التوقعات

أوضحت عامر أن الهدف من الحملة كان جمع مبلغ يتراوح بين 300 و400 ألف جنيه، إلا أن الجمهور فاجأها بتحويلات ضخمة اقتربت من 48 مليون جنيه خلال أيام قليلة، ما شكّل عبئًا ومسؤولية إضافية على إدارة الحملة.

نظام آمن وشفاف للتحويلات

أكدت الفنانة حرصها على عدم وضع الأموال في حسابها الشخصي، وأن منظومة التبرعات تعاملت بشكل مباشر مع حسابات الحالات لضمان الشفافية. كما أشادت بدور متطوعي العمل الإنساني والصحفيين الذين ساهموا في ربط التبرعات بالحالات الفعلية.

استخدام المنصات الإلكترونية بحذر

وذكرت عامر أنها استخدمت المنصات الإلكترونية مثل تيك توك، فيسبوك، وإنستجرام لاستقبال التبرعات، مشيرة إلى أنها لم تشجع أساليب الهدايا الافتراضية أو الرموز مثل الأسد أو النمر، وفضّلت عرض أرقام الحسابات مباشرة لتمكين المتبرعين من التحويل المباشر.

ضوابط وإشراف لحماية المانحين والمستفيدين

وأضافت الفنانة أنها كانت ترفض استقبال الأموال في حسابها الشخصي، وأن بعض الحالات تطلّبت تدقيقًا طبيًا وإداريًا قبل صرف التمويل. وأكدت وعيها بأن السوشيال ميديا قد تتحول إلى ساحة غير منظمة للتبرعات، ما يستلزم وضع ضوابط وإشراف لحماية كل من المانحين والمستفيدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.