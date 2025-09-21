الأحد 21 سبتمبر 2025
وفاء عامر تكشف حقيقة اتهامها بسرقة الأعضاء وتطالب بالتحقيق الطبي

الفنانة وفاء عامر،
الفنانة وفاء عامر، فيتو

ردّت الفنانة وفاء عامر، على ما تم تداوله حول اتهامها بالوقوف وراء ظاهرة "سرقة الأعضاء"، مؤكدة أن هذه الاتهامات غير صحيحة ومجرد شائعات سينمائية.

الاعتماد على التحقق الطبي

وطالبت وفاء عامر، خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»  المذاع على قناة "أون" بضرورة استدعاء أطباء متخصصين لفحص الحالات المتعلقة باللاعب إبراهيم المعروف باسم "شيكا"، موضحة أن المستندات والأوراق الطبية المتوفرة لديها يمكن عرضها على الجهات الطبية والقانونية للتحقق من صحتها.

إجراءات قانونية وجدية التحقيق

أوضحت الفنانة أنها قامت بـ رفع قضايا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأن هناك جهات أمنية وقضائية تتابع التحقيقات في الواقعة، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير الذعر.

تحذير من تداول الأخبار غير الموثوقة

وشددت وفاء عامر على أن الحديث عن هذه الظاهرة بدون دليل يخلق حالة من الهلع بين الناس، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة يجب أن تأتي من المصادر الطبية والقانونية المختصة فقط.

