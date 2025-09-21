الأحد 21 سبتمبر 2025
تجديد حبس 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة ببولاق الدكرور

جدد قاضي معارضات الجيزة، حبس 4 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو خلال ترويجهم مواد مخدرة ببولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

 

تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي

البداية كانت عندما رصدت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 4 أشخاص أثناء ترويجهم مواد مخدرة في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المتهمين هم 4 عاطلين مقيمين ببولاق الدكرور، وبإعداد كمين لهم تم القبض عليهم، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الآيس، وسلاح ناري، وأسلحة بيضاء، ومبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

