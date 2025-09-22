31.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 31.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.148 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 35.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.271 مليون ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الجلسة السابقة

هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.82 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 88.1i % خلال الجلسة.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30"

وانخفض المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

