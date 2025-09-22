الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

31.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع  نحو 31.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.148 مليون ورقة منفذة على 99  ألف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 35.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.271 مليون ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
هذا وقد استحوذت الأسهم على 11.82 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 88.1i % خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.   

المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30"

وانخفض  المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 35247 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 43309 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 15842 نقطة، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3847 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 10537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسي ايجي اكس المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 إيجي إكس 100 ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 ايجي اكس 30 للعائد الكلي

مواد متعلقة

البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بقيم التداول نهاية جلسة الأربعاء

80.5 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء

209.4 مليارات جنيه قيمة تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس

الأكثر قراءة

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن شكاوى أسرة مريضة بمستشفى أم المصريين

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

حكم وضع اليد على الآية عند قراءة القرآن الكريم من المصحف

هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟ عالمة أزهرية تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads