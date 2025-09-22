تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

يقدم بنك الإمارات دبي للعملاء الحساب الجاري ذو العائد اليومي.

وتشمل خصائص الحساب في بنك الإمارات دبي ما يلي:

الحساب الجاري ذو عائد يومي

أسعار عائد تنافسية:تصل إلى 18% سنويًا على الحساب الجاري الخاص بك.

عائد يومي:أحصل على عائد يومي على رصيدك بحسابك الجاري بشرط إلا يقل الرصيد عن 50.000 جنيه مصري كحد أدنى للرصيد بالحساب.

عملة الحساب: أفتح حسابك بالجنيه المصري.

خدمة إصدار دفتر شيكات على الحساب: سهولة الوصول إلى أموالك.

عملاء التجزئة: متاح للعملاء الأفراد فقط.

سهولة الوصول: قم بإدارة أموالك باستخدام بطاقة الخصم الفوري الخاصة بك وسحب النقود والاستفسار عن الرصيد من خلال أي ماكينة صراف آلي تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو أي ماكينة صراف آلي أخرى سواء محليا أو دوليًا.

احتساب الفائدة:يتم احتساب الفائدة يوميًا على رصيد إقفال الحساب بنهاية اليوم، وبناءًا على الرصيد/الأموال المتاحة بحسابك على النحو المبين أدناه، وتضاف الفائدة يوميًا إلى الحساب بشرط إلا يقل رصيد إقفال الحساب الخاص بك بنهاية اليوم عن 50.000 جنيه مصري.

ومن جانب آخر يقدم بنك الإمارات دبي الوطني قرض تمويل شراء السيارات 2025 الجديدة للعملاء وفق عدة آليات محددة وشروط ومستندات لاستكمال عمليات الائتمان الخاصة بمنح القرض ببرامج متنوعة.

قرض السيارة 2025

وتشمل برامج قرض السيارة 2025 في بنك الإمارات دبي الوطني عددا متنوع وهي كالتالي:

قرض السيارة من بنك الإمارات دبي

وعلى رأسها برنامج ٥٠٪ - ٥٠٪ للموظفين والذي يأتي كالتالي:

تمويل يصل إلى ٥٠٪ من قيمة السيارة.

قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠،٠٠٠ جنيه مصري.

أجل سداد مرن يصل إلى ٨٤ شهرًا.

مستندات بسيطة وغير معقدة.

برامج قرض السيارة من بنك الإمارات دبي

ويقدم بنك الإمارات دبي قرض السيارة من خلال ٦ برامج متنوعة هي:

١_برنامج إثبات الدخل لعملاء خدمات دفع الرواتب.

٢_برنامج تمويل ٣٠٪ - ٧٠٪.

٣_برنامج ٥٠٪ - ٥٠٪ للموظفين.

٤_برنامج ٤٠٪-٦٠٪ للموظفين.

٥_برنامج الضامن الجزئي.

٦_برنامج الرفاهية تمويل ٥٠٪ و٦٠٪.

وحول برنامج تمويل ٣٠٪ - ٧٠٪ أوضح بنك الإمارات دبي الوطني أنه متوفر لجميع الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، الأطباء الأحرار، وأصحاب المعاشات.

