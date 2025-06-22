الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري في البنك الأهلي أفراد وشركات

يتساءل الكثير من العملاء عن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري بالجنيه المصري في البنك الأهلي المصري.

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري هو 2500 جنيه للأفراد (حاليا) و5000 جنيه للشركات (حاليا).



والحد الأدنى لفتح حساب التوفير بالجنية المصري: 3000 جنيه حاليا، والحد الأدنى لاحتساب الفائدة بالجنية المصري: 3001 جنيه حاليا.

ويمكن للعملاء فتح حساب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي داخل جمهورية مصر العربية.



كما يمكن للعملاء فتح حساب من خلال فروع البنك الخارجية بما يسمح باستلام طلبات فتح الحساب من خلال مكاتب التمثيل والشركات التابعة للبنك الاهلي ( البنك الأهلي المصري "المملكة المتحدة" - البنك الاهلي المصري "جوبا" - البنك الاهلي المصري "الخرطوم"- البنك الاهلي المصري "دبي DIFC" ).



ومن جانب آخر، حدد البنك الأهلي مزايا المحفظة الإلكترونية والرسوم، حيث إن المحفظة تمتلك مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، ويتم فتحها عبر الهاتف المحمول.

المحافظ الإلكترونية



وأطلق عدد من البنوك خدمة المحافظ الإلكترونية لمساعدة العملاء على تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية بسهولة ويسر.

محفظة البنك الاهلي





محفظة "فون كاش" من البنك الأهلي المصري



مزايا محفظة البنك الاهلي



• الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك.



• الخدمة متاحة للعملاء اعتبارا من سن 16 سنة.



• إمكانية إيداع / سحب نقدي من خلال أكثر من 20000 منفذ من منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى فروع البنك.



• تحويل أموال ما بين حسابات الهواتف المحمولة بالعملة المحلية فقط وعلى مدار الساعة من أي مكان وفي أي وقت في ثوان معدودة وبطريقة آمنة جدا.



• تعمل الخدمة على كافة الشبكات "فودافون - موبينيل - اتصالات".



• يستطيع العميل من خلال خدمة فوري دفع الفواتير (أرضي ومحمول - شحن رصيد - تبرعات - حجز تذاكر طيران- المرور- اشتراكات النوادي وباقة أخرى من خدمات فوري المتنوعة).



• إمكانية ربط بطاقتين من بطاقات البنك الأهلي: (بطاقة تحويل المرتبات أو بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر أو البطاقة مسبوقة الدفع) بالمحفظة لشحن رصيدها مباشرة من الهاتف المحمول (ماستركارد وفيزاكارد).



• سهولة استخدام Mobile application.



• إمكانية استقبال حوالات على المحفظة.

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