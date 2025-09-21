الأحد 21 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الأحد

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، في  البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 64.85 جنيها. 

سعر البيع 65.07 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 64.8696 جنيها. 

سعر البيع 65.4629 جنيها. 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 64.8696 جنيها. 

سعر البيع 65.4629 جنيها. 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 64.8696 جنيها.

سعر البيع 65.4629 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 64.8696 جنيها. 

سعر البيع 65.4629 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 64.86 جنيها. 

سعر البيع 65.46 جنيها. 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

الجنيه الإسترليني

 لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings.

وكانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings".

تقول مصادر أخرى منها قاموس أكسفورد: إن ستيرلينغ كانت بنسًا فضيًا استخدمت في بريطانيا في عهد النورمان حوالي عام 1300.

 

