مجلس طب قصر العيني يناقش أهمية تعزيز ثقافة الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية

ترأس الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، اجتماع مجلس الكلية الشهري بحضور وكلاء الكلية، والمدير التنفيذي للمستشفيات، نواب المدير التنفيذي للمستشفيات، مستشاري العميد، رؤساء الأقسام، ممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية.

اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني

وأكد الدكتور حسام صلاح متابعته لاستعدادات الكلية للعام الدراسي والأنشطة المصاحبة له، مشددًا على ضرورة تلبية ما يحقق ضمان بداية قوية وسير العملية التعليمية بكفاءة منذ اليوم الأول، مع الحرص على استقبال الطلاب الجدد وتنظيم الأنشطة التعريفية التي تتيح لهم التعرف على قطاعات الكلية والمستشفيات.

وهنأ العميد الدكتور حسام حسني بمناسبة توليه منصب المدير التنفيذي للمستشفيات.

احتفالية مرور 200 عام على قصر العيني

ناقش المجلس في مستهل أعماله الاجتماع الأول للجنة المنظمة لاحتفالية مرور 200 عام على إنشاء قصر العيني، والذي يواكب حلول عام 2027. حيث وضعت اللجنة ملامح الانطلاقة التاريخية لهذا الحدث الفارق، واقترحت إصدار عملة تذكارية وطابع بريد رسمي احتفاءً بالمناسبة.

وأكد صلاح خلال الجلسة، أن احتفالية مرور 200 عام على تأسيس قصر العيني هي لحظة فخر لكل مصري ينتمي للمجتمع الطبي، وننظر إليها كفرصة لإبراز التاريخ العريق والرسالة المستمرة لهذه المؤسسة العظيمة، مشيرا إلى أنه يعمل بجهد كبير لتنظيم احتفالية تليق بمكانة الكلية، وتُخلّد ما قدّمه قصر العيني من عطاء علمي وإنساني على مدار قرنين."

اليوم العالمي لسلامة المريض بقصر العيني

كما أحيط المجلس علمًا بانعقاد احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض في مستشفيات قصر العيني يومي 22 و23 سبتمبر 2025، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ودعا عميد قصر العيني جميع الاساتذه ورؤساء الأقسام والعاملين بالمستشفيات والكلية للمشاركة الجاده في الفعاليات، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة الأمان والجودة داخل المنشآت الصحية، ومؤكدًا أن التزام مستشفيات قصر العيني بمعايير السلامة يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقديم رعاية صحية متقدمة.

تعاون بين قصر العيني وبنك مصر لتطوير رعاية الحالات الحرجة

كما استعرض المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب قصر العيني وبنك مصر لدعم تطوير مركز رعاية الحالات الحرجة، بقيمة 124 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية الطبية وتوفير تجهيزات حديثة وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد الدكتور حسام صلاح، أن هذا التعاون يُجسد شراكة حقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية، ويعكس الثقة الكبيرة في قصر العيني كمؤسسة طبية رائدة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة علاجية متطورة وآمنة تسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وفي إطار دعم قطاع التعليم وشؤون الطلاب، أحيط المجلس علمًا بإطلاق برنامج تدريبي عملي لطلاب السنوات الثالثة حتى الخامسة داخل أقسام الكلية المختلفة، بمشاركة نحو 1200 طالب، لمدة شهر كامل، يهدف إلى صقل المهارات العملية وتعزيز الخبرات السريرية.

كما استعرض المجلس استقبال عميد الكلية لطلاب الثانوية العامة المرشحين للعام الجامعى 2025/2026 يوم 9-9-2025، ضمن فعاليات تعريفية ولقاءات توجيهية لدمج الطلاب الجدد في المنظومة التعليمية بالكلية.

وفيما يخص قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقش المجلس عددًا من القوافل الطبية التي تم تنظيمها في شهري يوليو وأغسطس، وشملت مراكز متعددة داخل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومديرية الشؤون الصحية. وقدمت القوافل خدمات طبية مجانية شاملة وتوعوية في مختلف التخصصات، استكمالًا للدور المجتمعي للكلية.

أما في قطاع الدراسات العليا والبحوث، فقد أحيط المجلس علمًا بمتابعة عدد من المشروعات البحثية الجارية.

وناقش المجلس بعد ذلك مستجدات العمل داخل مستشفيات قصر العيني، والتي شهدت خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 عددًا من الإنجازات، شملت رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل (قسم 8) في 17-7-2025، وافتتاح وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى أبو الريش الياباني في 1-9-2025، وافتتاح مشروع الميكنة الكاملة للمعامل بحضور معالي رئيس الجامعة في 15-9-2025، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الغسيل بمستشفى أبو الريش، وتطوير مستشفى الطوارئ، واحتفال المستشفيات بالمولد النبوي الشريف.

