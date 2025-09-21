الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الرئيس اللبناني يدين مجزرة بنت جبيل ويطالب بوقف انتهاكات الاحتلال

جوزيف عون
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: إن إسرائيل تمعن في انتهاك القرارات الدولية، واتفاق وقف الأعمال العدائية بارتكابها مجزرة بنت جبيل.


الرئيس اللبناني يدين مجزرة بنت جبيل
 

وناشد جوزيف عون المجتمع الدولي العمل لوقف الانتهاكات والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
 

ومن جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن سلوك إسرائيل في القتل دون رادع تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
 

وأضاف بري: 5 شهداء سفكت دماؤهم في بنت جبيل على مرأى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
 

وتابع: ما حصل في بنت جبيل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب للعائدين إلى الجنوب.

