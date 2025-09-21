سكرتير عام الدقهلية يتابع جهود تنفيذ إزالة التعديات (صور)

عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومديري الإدارات المعنية، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ومعدل إنجاز ملفات التصالح ومراجعة موقف تقنين أوضاع أملاك الدولة.

تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المتابعة الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد.



معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح، والتأكيد على توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من تحقيق مصالح المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.