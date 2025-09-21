الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام الدقهلية يتابع جهود تنفيذ إزالة التعديات (صور)

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فيتو

 عقد اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ومديري الإدارات المعنية، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ومعدل إنجاز ملفات التصالح ومراجعة موقف تقنين أوضاع أملاك الدولة.

 

تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة

 

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المتابعة الميدانية للخدمات تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد.
 

 

 

معدلات تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء

 

تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لأعمال الموجة 27 لإزالة التعديات ومخالفات البناء، ومتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التصالح، والتأكيد على توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من تحقيق مصالح المواطنين.

 

