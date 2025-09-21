قرارات عاجلة في اتهام عاطل بخدش براءة نجلته في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بعرض فتاة ضحية التعدي وخدش الحياء من والدها داخل منزلهما في منطقة الهرم، على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن إصاباتها.

عاطل يخدش براءة نجلته



البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة، إخطارا من رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، يفيد فيه حضور “جمال. ج”، 30 سنة وبصحبته نجلة شقيقه 18 سنة، طالبة، وحرر محضرا يتضرر فيه من شقيقة عاطل، 40 سنة، لإقدامه على خدش براءة نجلته وفض غشاء بكارتها.

القبض علي المتهم بالجيزة



وألقي القبض على الأب المتهم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، كما أمرت بحجز المتهم 24 ساعة علي ذمة التحريات.

