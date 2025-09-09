بشاير الخريف، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، رياح "صديقة" تلطف الأجواء، وتحذير من أمطار وارتفاع أمواج بهذه المناطق والشواطئ

تبدأ الأحوال الجوية تتحسن مع رحيل شهر أغسطس وتراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، وتنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ويستمر الانخفاض مع اقتراب الخريف.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا ويكون هناك تحسن نسبي في الأحوال الجوية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 طقس اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 معتدل الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد في الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.

سحب منخفضة ورذاذ غير مؤثر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح تلطف الأجواء فى الظل وليلًا.



اضطراب بملاحة خليج السويس والبحر الاحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وخليج السويس حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج 2 إلى 3 أمتار.



كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط الرياح على شواطئ" الإسكندرية، مطروح، العلمين"،حيث يصل ارتفاع الأمواج 1.5: 2.25 متر.

وكانت حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء بدأت الرابعة فجرًا وتنتهي الثامنة صباحًا.



حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 33, المحسوسة 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 34

الإسكندرية:درجة الحرارة:22 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29 , المحسوسة 32

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30 , المحسوسة 33

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 20 و درجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28 , المحسوسة 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 37

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 34 , المحسوسة 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 36

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 38

أسوان: درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 39



