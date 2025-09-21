الأحد 21 سبتمبر 2025
حوادث

مصرع تلميذ في حريق بقنا

حريق, فيتو
حريق, فيتو

لقي تلميذ مصرعه، إثر حريق نشب داخل منزل في قرية دير النواهض، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقتا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد تامر سعيد، مدير الحماية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في قرية دير النواهض في مركز أبوتشت.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل منزل في قرية دير النواهض مركز أبوتشت ووفاة تلميذ يُدعى م.م، يبلغ من العمر 10 سنوات، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

