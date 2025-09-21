وزير الرياضة: الشباب المصري الواعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والتطرف

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اعتزازه بالمشاركة في إطلاق مبادرة"صحح مفاهيمك"، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري على هذه الخطوة المهمة.

إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك من وزارة الأوقاف

وأكد الوزير – خلال إطلاق المبادرة اليوم من المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من القيادات الدينية والفكرية، وممثلي الوزارات والهيئات المختلفة- أن المبادرة تمثل إضافة نوعية مهمة لمسيرة بناء وعي الشباب، وترسيخ المفاهيم الصحيحة التي تضمن حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

وزير الرياضة: مبادرة صحح مفاهيمك تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة

وقال الوزير إن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف واتحاد “بشبابها” في نشر الوعي وبناء الانتماء.

وشدد الوزير على أن الشباب المصري الواعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والتطرف، وأنهم يمتلكون القدرة على حمل رسائل التنوير إلى مختلف المحافظات من خلال حملة "صحح مفاهيمك".

