الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

ورشة عمل فن التزيين بمبادرة "سر الصنعة" في مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، عن تنفيذ ورشة عمل فن التزيين decoupage بمبادرة "سر الصنعة"، في الفترة من 5 إلى 16 أكتوبر 2025، وذلك في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، برعاية أمازون مصر، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

المشاط: حزمة متكاملة لدعم الصناعة وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة سر الصنعة عام 2024، وتم تنفيذ العديد من الورش الحرفية والفنية الخاصة بالمنتجات التراثية، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في تنمية المجتمع وخلق فرص عمل جديدة.

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج تدريب متخصص في مجال ريادة الأعمال، لتطوير مهارات المشاركين في إنشاء المشروعات، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة لتحويلها إلى مصدر دخل مستدام، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وفي المرحلة الثانية سيتم تقديم ورشة تدريبية متخصصة في فن التزيين "decoupage"، لتأهيل المشاركين على إنتاج منتجات حرفية متميزة تدعم الاقتصاد المحلي وتساهم في الحفاظ على الحرف التراثية.

ويشترط في المتقدم للدورة أن يكون مصري الجنسية، من 20 إلى 50 عامًا، ولديه شغف بتعلم الحرف اليدوية والتراثية، ولديه الرغبة في تحويل الشغف إلى مشروع تجاري مربح. 

مواعيد التدريب ستكون صباحية، ويُشترط الالتزام بحضور كامل مدة البرنامج للراغبين في الاشتراك (الدورة التدريبة ممولة بالكامل).

الاسكندرية مكتبه الإسكندرية التحالف الوطني مؤسسة حياة كريمة

