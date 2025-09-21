أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

تنازل المطرب الشعبي أحمد شيبة للمتهمين في واقعة سرقة شقته بمنطقة بيانكي في الإسكندرية بعد استرجاع كافة المسروقات، وأيضا بسبب قرابة المتهمين ابن شقيقته وشقيقه وفتاة أخرى.



كشفت التحقيقات فى واقعة سرقة شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، أن المتهم الأول في القضية يدعى " و" وهو ابن شقيقة المطرب، والمتهمة الثانية وتدعى "ج" شقيقة المتهم الأول من الأم، والمتهمة الثالثة "م" هي صديقتهما، وأن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التي أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب، بعد علمه بعدم تواجده فى الإسكندرية وتواجده في الساحل الشمالى.



وباشرت نيابة الدخيلة في الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش العجمي الإسكندرية، بعد ضبط المتهمين وهم ابن شقيقته وأخت المتهم من الأم وفتاة اخرى.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بـ سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي التابعة لقسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.



وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة في بيانكي العجمي وتم ضبط 3 متهمين في ارتكاب الواقعة، وتبين سرقة الآتي "مبلغ مالى 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو" ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

