الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

أحمد شيبة
أحمد شيبة

تنازل المطرب الشعبي أحمد شيبة للمتهمين في واقعة سرقة شقته بمنطقة بيانكي في الإسكندرية بعد استرجاع كافة المسروقات، وأيضا بسبب قرابة المتهمين ابن شقيقته وشقيقه وفتاة أخرى.

القوات المسلحة تنظم زيارتين لأعضاء التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ومجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف

بزيادة 3.5 جنيه في الكيلو، الطماطم تواصل رحلة الصعود


كشفت التحقيقات فى واقعة سرقة شقة المطرب الشعبى أحمد شيبة، أن المتهم الأول في القضية يدعى " و" وهو ابن شقيقة المطرب، والمتهمة الثانية وتدعى "ج" شقيقة المتهم الأول من الأم، والمتهمة الثالثة "م" هي صديقتهما، وأن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التي أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب، بعد علمه بعدم تواجده فى الإسكندرية وتواجده في الساحل الشمالى.

 


وباشرت نيابة الدخيلة في الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفى العيسوي وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش العجمي الإسكندرية، بعد ضبط المتهمين وهم ابن شقيقته وأخت المتهم من الأم وفتاة اخرى.


البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بـ سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي التابعة لقسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.


وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة في بيانكي العجمي وتم ضبط 3 متهمين في ارتكاب الواقعة، وتبين سرقة الآتي "مبلغ مالى 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو" ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد شيبة الاسكندرية المستشار مصطفى العيسوى البيطاش أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

القوات المسلحة تنظم زيارتين لأعضاء التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ومجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف

يسرا تواصل تصوير "الست لما" بمنطقة الزمالك

كشف ملابسات فيديو قائد دراجة نارية يتلفظ بألفاظ خادشة للحياء بالشرقية

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads