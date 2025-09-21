حسن الشافعي: قطاع المشروعات الصغيرة أهم داعم للاقتصاد الوطني

أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.

وأشار الشافعي إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع، حيث إنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات اكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول إلى سوق العمل، كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.

تقديم دعم كبير للمشروعات الصغيرة

ووجه المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة الجمعية، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تقديم دعم كبير للمشروعات الصغيرة، موضحًا أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات، والاستماع للمقترحات لأخذها بعين الاعتبار قبل إعداد وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما أكد الشافعي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، بما يخلق جسورًا من الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، ويُعد أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمتلك مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، كما يمثل مجالًا واعدًا لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جميعة رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى بتنظيم لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة حسن الشافعي عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة ولجنة المالية برئاسة ماجد عز الدين، وبمشاركة وحضور المهندس مجد الدين المنزلاوي - الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وذلك مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبمشاركة مجموعة من فريق عمل المصلحة المعنيين بكافة القطاعات الهامة، وبحضور نائبي اللجنتين المنظمتين للقاء، وهما الدكتور خالد ضحاوي نائب رئيس لجنة المالية، والدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة من رؤساء ونواب اللجان التخصصية، وبمشاركة نخبة من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين المعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتنوعة.

