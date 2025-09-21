الراقصة بوسي تعارض على حكم حبسها سنة و6 أشهر بقضية التحريض على الفسق

تقدّمت الراقصة بوسي بطعن رسمي ومعارضة على الحكم القضائي الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة و6 أشهر، وذلك في القضية المتهمة فيها بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس بوسي بعد أن وجهت لها اتهامات تتعلق بسلوكيات منافية للآداب العامة، عقب ضبطها خلال سهرة خاصة بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، برفقة 4 أشخاص آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة من الراقصة بوسي، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من قبل بعض المتواجدين في السهرة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين نشوب مشاجرة كلامية بين بوسي وأربعة آخرين، تطورت لاحقًا إلى اشتباك.

وبعد الفحص، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة بوسي ومن كانوا معها على ثلاث زجاجات تحتوي على مواد كحولية غير محكمة الغلق، وُضعت داخل كرتونة بيج اللون وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تحفظت قوات الأمن على سيارة الراقصة بوسي، وهي من طراز "مرسيدس" بيضاء اللون، إلى حين استكمال التحقيقات.

