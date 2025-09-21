الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الراقصة بوسي تعارض على حكم حبسها سنة و6 أشهر بقضية التحريض على الفسق

الراقصة بوسى
الراقصة بوسى

تقدّمت الراقصة بوسي بطعن رسمي ومعارضة على الحكم القضائي الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة و6 أشهر، وذلك في القضية المتهمة فيها بممارسة أعمال منافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبس بوسي بعد أن وجهت لها اتهامات تتعلق بسلوكيات منافية للآداب العامة، عقب ضبطها خلال سهرة خاصة بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح، برفقة 4 أشخاص آخرين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة من الراقصة بوسي، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من قبل بعض المتواجدين في السهرة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين نشوب مشاجرة كلامية بين بوسي وأربعة آخرين، تطورت لاحقًا إلى اشتباك.

وبعد الفحص، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة بوسي ومن كانوا معها على ثلاث زجاجات تحتوي على مواد كحولية غير محكمة الغلق، وُضعت داخل كرتونة بيج اللون وتم اقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تحفظت قوات الأمن على سيارة الراقصة بوسي، وهي من طراز "مرسيدس" بيضاء اللون، إلى حين استكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الراقصة بوسي أزمة الراقصة بوسي الراقصة بوسي الأسد القبض علي الراقصة بوسي

مواد متعلقة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

الراقصة بوسي تنهي إجراءات إخلاء سبيلها وتغادر قسم المقطم

الأكثر قراءة

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

مدير تعليم الدقهلية يسأل تلميذا: نفسك تطلع إيه؟ والطالب: سواق ميكروباص (فيديو وصور)

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads