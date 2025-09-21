طابور الصباح في الشارع، سور متحرك ينهي معاناة مدارس ورورة ببنها (فيديو)

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم، طلاب مدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية المشتركة بقرية ورورة طابور الصباح وتحية العلم، مهنئًا الطلاب والمعلمين ببدء العام الدراسي الجديد، ومحفزًا إياهم على التفوق والتميز، ومؤكدًا أهمية دور المعلم في بناء الأجيال وصناعة المستقبل.

وأعرب محافظ القليوبية خلال جولته عن سعادته بحل مشكلة غياب الفناء المدرسي، بعد توجيهاته باستغلال المساحة الأمامية للمدرستين وفصلها عن الشارع بسور حديدي متحرك، لتكون ساحة آمنة مخصصة لطابور الصباح والفسحة والأنشطة الرياضية، بعدما كان الطلاب يضطرون لإقامة الطابور في الشارع وسط حركة المرور، ما كان يشكل خطرًا على حياتهم. وقدّم المحافظ الشكر لأهالي القرية على تعاونهم في تنفيذ الحل وتحويل حركة مرور المشاة إلى شارع جانبي آخر.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بزيارة عدد من مدارس مدينة بنها، شملت مدرسة مدحت طلعت الابتدائية، ومدرسة ناصر الإعدادية، والمدرسة الثانوية بنات، حيث شارك الطلاب ترديد السلام الوطني داخل الفصول، مؤكدًا أن غرس قيم المواطنة والانتماء وتحية العلم ليس مجرد إجراء شكلي، بل ركيزة أساسية لبناء شخصية وطنية واعية قادرة على المساهمة في نهضة الوطن.

وشدد المحافظ على اهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالانضباط المدرسي، وحاثًا الطلاب على دراسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتبارهما لغة العصر ومفتاح المستقبل، داعيًا للاستفادة من الدورات التدريبية التي توفرها مراكز الإبداع الرقمي "كرياتيفا".

وفي ختام جولته، التقى المحافظ بعدد من أولياء الأمور وطمأنهم على الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لتهيئة المناخ التعليمي، من تقليل الكثافات الطلابية وتوفير الكتب الدراسية، بما يضمن انطلاق عام دراسي منضبط وناجح.

ورافق المحافظ في جولته كل من مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.

