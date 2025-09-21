الأحد 21 سبتمبر 2025
خارج الحدود

8 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة

غزة، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على حي الدرج بـ مدينة غزة.

الوضع في غزة غير إنساني 

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية: إن الوضع في قطاع غزة غير إنساني.

كذلك قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة للشئون الإنسانية: إن الوضع في غزة عصيب للغاية وسكان القطاع يعانون. 

صعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة

 وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يحكم بالموت على المرضى في مستشفيات مدينة غزة بمنعه إدخال الوقود.    

وتابعت: “نواجه نقصا وصعوبة في توفير وحدات الدم بمستشفيات مدينة غزة”.   

 

