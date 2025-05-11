الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حريق مطعم مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة شاب لقي مصرعه في الحريق الهائل الذي اندلع داخل مطعم شهير في منطقة مصر الجديدة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة قد نجحت في السيطرة على النيران التي اندلعت بأحد المطاعم الشهيرة في ميدان سفير بحي النزهة، وذلك قبل امتدادها إلى الشقق السكنية بالعقار المكون من ستة طوابق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران، بعد تنفيذ عملية إخلاء للسكان وفصل التيار الكهربائي والغاز لمنع حدوث انفجار نتيجة شدة النيران.

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم وراء الحريق

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المطعم الكائن بالطابق الأرضي، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب ووصولها إلى شرفات الطوابق من الأول حتى الثالث، كما امتدت النيران إلى محل أحذية مجاور مغلق، وأسفرت عن تفحم محتوياته بالكامل، إلى جانب التلفيات التي لحقت بالمطعم.


وأصدر اللواء إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 78 بشارع عثمان بن عفان، وذلك لتقييم الأضرار التي لحقت بالمبنى وبيان مدى تأثره بارتفاع درجات الحرارة والنيران التي اندلعت في الطابق الأرضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة منطقة مصر الجديدة قوات الحماية المدنية ميدان سفير محافظ القاهرة النزهة

مواد متعلقة

النيابة تأمر بسرعة إجراء التحريات وانتداب المعمل الجنائي في حريق مطعم مصر الجديدة

السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية