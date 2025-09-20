المشدد 3 سنوات لعامل تحرش بسيدة في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل متهم بالتحرش بسيدة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة الساحل، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن كاميرات المراقبة أكدت أن (م.م) تحرش بالمجني عليها قاصدًا هتك عرضها أثناء تواجدها أمام إحدى العقارات.



وكان قسم شرطة الساحل تلقي بلاغا من سيدة تتهم عامل بالتحرش بها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين أنه عامل وسبق اتهامه في قضية تحرش واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.