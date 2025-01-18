السبت 18 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير التموين يكشف حقيقة تحريك أسعار السكر والسلع التموينية في 2025(فيديو)

اسعار السكر والسلع
اسعار السكر والسلع التموينية، فيتو

أكد شريف فاروق وزير التموين: أنه لا يوجد قرار أو خطة حتى الآن بشأن تحريك أسعار السكر والسلع التموينية ببطاقات الدعم خلال 2025.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: هدفنا توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في الفترة الحالية.

سعر موحد في السوق حال التحول للدعم النقدي


ولفت إلي أن السلع ستكون بسعر موحد في السوق حال التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وسيتم مراجعة قيمة الدعم كلما تغير معدل التضخم.

الدعم النقدي المشروط 

وأوضح أن الدعم النقدي مشروط بالاستخدام في 32 إلى 35 سلعة، ويمكن دفع فواتير الكهرباء والغاز من خلاله.

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