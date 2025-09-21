قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (المرحلة التجنيدية الأولى يناير 2026)، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/09/2025، وذلك وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8 أشهر (مايو / يونيو / يوليو / أغسطس) من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025.

وخريجى كليات (الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض / الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) الذين أنهوا فترة الامتياز/ التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 15/10/2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28/10 حتى 22/11/2025.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/5 حتى 31/8 أشهر (مايو / يونيو / يوليو / أغسطس) من جميع السنوات حتى عام 2005 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 10/11/2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 23/11 وحتى 26/11/2025.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسى حتى العام الدراسى 2024/2025، وكذا مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس) من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها خريجى العام الدراسى 2024/2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارًا من 27/09/2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة، اعتبارًا من 05/10 وحتى 27/10/2025.

رابعًا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):

مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من عام 2006، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتبارًا من يوم 15/11/2025، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 27/11 وحتى 06/12/2025.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومي - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز/التدريب لخريجى كليات ( الطب البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض/ الصيدلة / تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية / العلوم الطبية المساعدة) - وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / الأطباء المقيمين).

إرشادات هامة لشبان التجنيد:

من له الحق فى الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك – يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسى من الجامعات والمعاهد الخاصة – ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد، وغير ذلك سيتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسى معتمد – ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك لمعاملتهم بما يستحقون قانونًا – عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل، حيث إنه يتم الاستعلام عن كافة شهادات المؤهل (متوسطة / فوق متوسطة / عليا) التى يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتى (التعليم العالى / التربية والتعليم) – قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزارى بتعيين الشبان (المعيدين – الأطباء المقيمين) فى الأول من شهر (إبريل / أكتوبر) من كل عام قبل التصديق على قبول دفعتي الضباط الإحتياط حتى يتم استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط – ضرورة أن يقوم غير ذوي المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقًا للقانون.

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين، سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج يرجى زيارة العنوان التالي: (https://tagned.mod.gov.eg ).

وكذلك البريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ).

وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكترونى وهو (15499).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.