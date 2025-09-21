الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% عند مستوى 35440 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 43458 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01%  عند مستوى 15908 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% عند مستوى 3874 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 10635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 14135 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84%  عند مستوى 3481 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بختام تعاملات الخميس الماضي “آخر جلسات الأسبوع” وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.509 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 35403 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 43354 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 15910 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3857 نقطة.


وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 14092 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة.

 

 

 

