حوادث

إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وسرقة المواطنين في المطرية

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطل لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية، لمحكمة الجنايات.

ممارسة البلطجة على المارة بالمطرية

وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة وفرض السيطرة على المارة بأحد الشوارع بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم وجود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة)، وعثر ببحوزته على السلاح الأبيض الظاهر بمقطع الفيديو"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

