في ذكرى رحيل طنطاوي، لحظات فارقة ترصد علاقة الرئيس السيسي والمشير

في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2021، توفي المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر ناهز 86 عاما، وأُعلن الحداد الرسمي لثلاثة أيام.

وفاة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي

وتحل اليوم ذكرى وفاة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، الذي عرف برجل الأقدار لدوره الفريد في لحظات مصيرية من تاريخ مصر.

تولى المشير طنطاوي مسؤولية البلاد بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتفويض القوات المسلحة بإدارة شؤون الدولة.

دور المشير طنطاوي وعطاؤه كان محلا لتقدير واحترام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يترك مناسبة إلا وأشاد به.

وأبرز المعلومات عن قوة علاقة الرئيس السيسي والمشير طنطاوي:

- أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على قدرة المشير طنطاوي في تجاوز المرحلة بكل ما أحاط بها من ظروف غير مسبوقة في تاريخها، حيث أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي قام به المشير طنطاوي عند توليه مسؤولية قيادة المجلس العسكري.

- وجه له الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية على الهواء مباشرة خلال إحدى افتتاحات الدولة المصرية قائلا: "اسمحولى أوجه التحية ليه لوحده.. سيادة المشير حسين طنطاوى"، وذلك في أثناء الاحتفالية الـ 42 لذكرى انتصار أكتوبر تعبيرا عن التقدير لدوره الوطنى.

- جاءت تحية الرئيس للمشير عندما كشف أن رجال الجيش المصرى ظلوا 20 عامًا يتقاضون نصف رواتبهم لتحقيق قدرة اقتصادية تساعد الجيش، موضحا وكاشفا للمرة الأولى أن المشير طنطاوى هو صاحب هذه الفكرة وقتها.

المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية

- عقب إحالته للتقاعد من الرئيس المعزول محمد مرسي غاب المشير طنطاوي، ولم يكن له ظهور كبير على الساحة.

- بعد تولي الرئيس السيسي الحكم بدأ يظهر المشير في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية بجانب الرئيس السيسي.

- شارك وكُرِّم على عطائه للدولة في أصعب فتراتها، فخلال سنوات حكم الرئيس لمصر كان المشير طنطاوي أول الحضور في حفلات التخرج للكليات والمعاهد العسكرية، فضلًا عن الاحتفالات الرسمية ومناسبات افتتاح المشروعات القومية.

- كانت إشادات الرئيس السيسي للمشير في شتى المناسبات، حيث أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي قام به المشير طنطاوي في إدارة شؤون البلاد عقب تولي المجلس العسكري السلطة في يناير 2011، وكذلك مجهوداته في بناء القوات المسلحة وتطويرها حاضرة.

- انطلقت إشادات الرئيس السيسي بدور المشير طنطاوي في إدارة البلاد خلال توليه منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتي ظهرت في فيلم تسجيلي عرضته إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة عن المشير بعنوان “المشير حسين طنطاوي.. مسيرة عطاء في حب مصر”؛ للرد على التشكيك والتطاول في الدور الوطني الذي قام به المشير طنطاوي خاصة بعد ثورة يناير 2011.

القائد العام للقوات المسلحة

- عرض الفيلم التسجيلي خلال ندوة بمسرح الجلاء في يناير 2013 كلمات للفريق أول عبدالفتاح السيسي الذي كان يتقلد منصب القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، قال: كان المشير طنطاوي أكثرنا تفهما وحرصا على بلده، ربنا يجازيه عنا خير الجزاء عن اللي عمله مع الجيش ومع مصر في السنة ونصف بإدارة البلاد حيث تحمل ما لا تتحمله الجبال.

- قال الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفالية بذكرى مرور 42 عاما على نصر أكتوبر، والتي انطلقت في 5 أكتوبر 2015: "الجيش المصري قعد 20 سنة، الضباط والصف والجنود ياخدوا نصف المرتب علشان يحقق قدرة اقتصادية تساعده.. والجيش دايما قدام عنيه مصر بس، مش حد تاني، وهيفضل جيش مصر جيش المصريين ولن يكون له ولاء إلا للمصريين.. وكان بطل هذه الفكرة، اسمحوا لي أوجه التحية له لوحده، السيد المشير حسين طنطاوي".

هدية السيسي للمشير

- قدم الرئيس السيسي هديته التي حصل عليها في حفل تخريج الدفعة 153 بمعهد ضباط الصف المعلمين في يوليو 2016 للمشير طنطاوي، عندما قدم اللواء أركان حرب محمد عبدالحي مدير معهد ضباط الصف المعلمين مصحفا شريفا كهدية تذكارية للرئيس السيسي قبله، ثم قام بإعطائه للمشير طنطاوي الذي قبل الهدية، ودار بينهما حوار ضاحك وسط تصفيق الجميع.

- أثنى الرئيس على قدرة المشير في تجاوز المرحلة بكل ما أحاط بها من ظروف غير مسبوقة في تاريخها، حيث أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي قام به المشير طنطاوي عند توليه مسؤولية قيادة المجلس العسكري، كانت حاضرة أيضا في حفل الإفطار الذي نظمته القوات المسلحة عام 2017 وحضره المشير طنطاوي بجانب السيسي، حيث أثنى الرئيس على قدرة المشير في تجاوز المرحلة بكل ما أحاط بها من ظروف غير مسبوقة في تاريخها.

طنطاوي يقود مصر في أصعب المراحل

- قال الرئيس السيسى: إن التاريخ سيتوقف أمام الدور الجليل الذي أداه المشير محمد حسين طنطاوي لحماية الوطن والحفاظ عليه والتحمل للعبور بسلام بمرحلة من أصعب المراحل التي مرت بمصر، قائلا: "تولى الأمر في ظروف في منتهى القسوة وبفضل الله ربنا مكنه من أن يتجاوز بمصر من هذه الظروف".

- خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة فى إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيد 2019، حرص الرئيس السيسى على توجيه التحية إلى المشير حسين طنطاوى، قائلا: إذا كنا نتحدث عن الفرقة 16 مشاة فى حرب أكتوبر، معانا قائد الكتيبة 16 المشير محمد حسين طنطاوى، الراجل العظيم الذى قاد مصر فى أصعب الفترات.

مسجد المشير

- إطلاق اسمه على أحد مساجد مدينة القاهرة الشهيرة الذي قامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية وأطلقت عليه اسم المشير طنطاوي؛ تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر، وافتتحه الرئيس السيسي في 2015، وذلك في إطار احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ليكون تاريخ افتتاحه موافقًا لذكرى يوم الشهيد الذي يحتفل به في التاسع من مارس بكل عام.

- أُطلق السيسي اسم المشير طنطاوي أيضا على الدفعة 112 حربية والدفعة 47 للمعهد الفني للقوات المسلحة التي حملت اسم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق خلال حفل تخريج دفعات جديدة في الكليات العسكرية في يوليو 2018.

- إطلاق اسم المشير على كراكة بقناة السويس فضلا عن إطلاق اسمه على عدد من المحاور والطرق تكريما للدور الكبير للمشير.

- الرئيس السيسي دائم الإشادة والتقدير بمواقف وبطولات المشير طنطاوي حيث كان المشير دائم الحضور والجلوس بجوار الرئيس في أغلب الافتتاحات قبل فترة مرض المشير.

وفاة المشير طنطاوي

نعت رئاسة الجمهورية المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم، وقالت رئاسة الجمهورية عبر بيان رسمي:

"فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق..

بطلًا… من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري..

قائدًا… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر.

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى للأمة رجلًا كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".

مسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري، ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان، ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م، وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري، وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م. أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعُيِّن مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وشغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة.

من بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة الفريق أول.

وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

