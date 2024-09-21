في ذكرى وفاته الثالثة، المشير طنطاوي شارك في 3 حروب وخاض معركة المزرعة الصينية

تحل، اليوم السبت، الذكرى الثالثة على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي الذي أنقذ مصر من براثن الإرهاب الأسود، وذلك بعد مسيرة حافلة فى النضال.

بهذه المناسبة تستعرض “فيتو" ابرز المعلومات عنه فى ذكرى وفاته.

الميلاد والنشاة

ولد في 31 أكتوبر عام 1935م في حي عابدين بالقاهرة لأسرة نوبية من أسوان، حصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956، كما درس في كلية القيادة والأركان عام 1971م، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

الحروب التي شارك بها ومعركة المزرعة الصينية

شارك في العديد من الحروب القتالية منها حرب 1956م وحرب 1967م وحرب الاستنزاف، بالإضافة إلى حرب أكتوبر 1973م في حرب أكتوبر تولي قيادة الكتيبة 16 اللواء 16 الفرقة 16 مشاة اول كتيبة عبرت قبل ساعة الصفر للتصدي لدبابات العدو عند القيام بهحوم مضاد

وخاض مع كتيبته اشرس المعارك على الجبهة وتعد من اشهر معارك حرب اكتوبر.. انها معركة المزرعة الصينية.. خاض مع الكتيبة التى قادها ومع الكتيبة 18 مشاة معارك صد العدو الاسرائيلى بالمزرعة الصينية طوال 48 ساعة نجح خلالها بكسر مدرعات العدو ومظليين العدو واذل فيها الميجور ايهود باراك - وزير دفاع اسرائيل فيما بعد - عندما افشل تقدم مدرعاته التى ظنت انها ستسحق المشاة المصريين تحت جنزيرها وتنقذ المظليين الاسرائيليين الذين دخلوا المزرعة الصينية وتسطحوا على الارض كما الزواحف حيث ان احدهم اذا ما حاول رفع رأسه كان يتلقى رصاصة مباشرة فى الرأس تقضى عليه.. استمرت المعركة طوال 48 ساعة واضطرت القوات المصرية من الكتيبتين 16 و18 مشاة ان تخلى مواقعها الى الشمال بعد ان نفذت ذخيرتها.

المناصب التي تقلدها

ثم عمل عام 1975م ملحقًا عسكريًا لمصر في باكستان وبعدها في أفغانستان في عام 1987م تولى منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم قائد قوات الحرس الجمهوري عام 1988م حتى أصبح قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع عام 1991م برتبة فريق، وعقب شهر واحد أصدر الرئيس السابق مبارك قرارًا بترقيته إلى رتبة فريق أول، كما صدر قرارًا جمهوريًا بنهاية عام 1993م بترقيته إلى رتبة المشير ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي ال المشير “محمد حسين طنطاوي”

الأوسمة واأاونواط التى حصل عليها

خلال مشواره العسكري على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها وسام التحرير، نوط الجلاء العسكري، نوط النصر، نوط الشجاعة العسكري، نوط التدريب، نوط الخدمة الممتازة، وسام الجمهورية التونسية، وسام تحرير الكويت، نوط المعركة، ميدالية تحرير الكويت، بالإضافة إلى ميدالية يوم الجيش

تولى مهمة حكم البلاد

كما تولى مهام حكم البلاد منذ تنحي الرئيس السابق “حسنى مبارك” في 11 فبراير لعام 2011م، وحتى تولى مرسي” مهام رئيس الجمهورية يوم 30 يونيو 2012م

الوفاة والتكريم

وبعد مسيرة حافلة بالعطاء، رحل المشير طنطاوي، في 21 سبتمبر 2021.

وتكريمًا للمشير طنطاوي، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية في نطاق المنطقة المركزية العسكرية، تقديرًا لدوره في تاريخ العسكرية المصرية.

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