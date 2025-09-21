تصعيد دموي، استشهاد 14 مواطنا منذ الفجر جراء قصف الاحتلال لغزة

أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الأحد، عن سقوط 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 9 في مدينة غزة.

وأوضحت مستشفى العودة الطبي، سقوط شهيد بإطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وأسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، عن استشهاد 61 فلسطينيًا جراء سلسلة من الهجمات المتفرقة التي طالت مناطق عدة في قطاع غزة، تزامنا مع تفجير منازل بروبوتات مفخخة في الأحياء الشمالية للمدينة، فيما جدد إنذاره للفلسطينيين بإخلاء المدينة والتوجه إلى جنوب القطاع.

يأتي ذلك مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو سنتين على القطاع، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

وحسب شهود عيان ومصادر طبية للأناضول، استهدفت الهجمات الإسرائيلية مركزا للإيواء، وخيمة نزوح ومنزلا وتجمعا مدنيا.

وتركزت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 51 فلسطينيا على الأقل.

ففي حي التفاح شرق المدينة، استشهد 9 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الجملة" في ساحة الشوا، وفي مخيم الشاطئ غرب المدينة، استشهد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزل ماجد شقيق مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.

