خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في محيط عسقلان وجيش الاحتلال يحقق بالأمر

صافرات الإنذار، فيتو
أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن صفارات الإنذار تدوي في محيط مدينة عسقلان.

ومن جانبه زعم جيش الإسرائيلي أنه يحقق في سبب دوي صفارات الإنذار في عسقلان.

وقبل وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأن 70 ألف جندي يعملون حاليا في مدينة غزة.

ويوم الخميس، زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، مدعيا أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.


 

مرحلة الحسم في قطاع غزة

في غضون ذلك، زعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس قائلا: نحن في مرحلة الحسم في غزة وكثافة النيران غير مسبوقة.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس: انهيار أبراج غزة الشاهقة أمر يؤلم حماس جدا.


نواصل تدمير المنشآت التابعة لحماس في غزة

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس: فرقنا تواصل عملياتها في غزة وتدمر المنشآت التابعة لحماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل إخلاء مدينة غزة من السكان عبر محورين وقصفنا قبل قليل أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان.

