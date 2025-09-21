انطلاق العام الدراسي الجديد بجميع الإدارات التعليمية بشمال سيناء (فيديو)

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء عن انطلاق أول أيام الدراسة بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث بدأت الدراسة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

انطلاق العام الدراسي الجديد بجميع الإدارات التعليمية بشمال سيناء

وأعلنت المديرية أنه في إدارة العريش يبلغ عدد المدارس ١٦٦ مدرسة، منها ٤١ رياض أطفال و٦١ مدرسة ابتدائية و٣٩ مدرسة إعدادية و١٥ مدرسة ثانوية و١٠ مدارس للتعليم الفني، بإجمالي طلاب ٣٣٦١٦ طالبا وطالبة منهم ١٦٥٥ برياض الأطفال و٦٤٥٠ بالمرحلة الابتدائية و١٥٤١١ بالمرحلة الإعدادية و٥٣٥٠ بالمرحلة الثانوية و١٤٥٠ بالتعليم الفني.

أما إدارة بئر العبد فيبلغ عدد المدارس بها ١٣٠ مدرسة، منها ٢٢ رياض أطفال و٥٦ مدرسة ابتدائية و٣٥ مدرسة إعدادية و١٠ مدارس ثانوية و٧ مدارس فنية، ويصل إجمالي عدد الطلاب إلى ٣٤٠٧٥ طالبا وطالبة منهم ١٧١١ برياض الأطفال و١٨٠٩٢ بالمرحلة الابتدائية و٩١٦٨ بالمرحلة الإعدادية و٣٦٧٠ بالمرحلة الثانوية و١٤٣٤ بالتعليم الفني.

وفي إدارة الشيخ زويد يوجد ٩٢ مدرسة منها ١٠ لرياض الأطفال و٤٢ مدرسة ابتدائية و٣٣ مدرسة إعدادية و٣ مدارس ثانوية و٤ مدارس فنية ويبلغ عدد الطلاب ١٥٠٥٣ طالبا وطالبة منهم ٥٦٣ برياض الأطفال و٧٩٢٢ بالمرحلة الابتدائية و٤٠٦٠ بالمرحلة الإعدادية و١٨٠٥ بالمرحلة الثانوية و٧٠٣ بالتعليم الفني.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب مع استكمال أعمال الصيانة البسيطة والانتهاء من تسليم الكتب وتوزيع المعلمين بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، كما شدد على تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة داخل المدارس بما يسهم في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم.

