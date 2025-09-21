بعد 30 عامًا من إطلاقه، ترامب يلغي مسح الأمن الغذائي في أمريكا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستلغي إجراء مسح سنوي للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مبررة ذلك بأنه أصبح "مسيسًا بشكل مفرط"، في أحدت قرار يطال جمع البيانات الحكومية.

وقالت وزارة الزراعة، إنه بعد مراجعة مستمرة للبرامج الاقتصادية "سيتم وقف إصدار التقارير المستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي للأسر" الأمريكية، مضيفة أن هذا التقرير "أصبح مسيسا بشكل مفرط وغير ضروري لأداء عمل الوزارة".

ويأتي إلغاء المسح بعد 3 عقود من إطلاقه عقب إقرار الجمهوريين إصلاحات رئيسية في الكونجرس هذا العام على برنامج المساعدات الغذائية الأمريكية المعروف باسم "سناب"، ما سيؤدي وفق محللين مستقلين إلى حرمان الملايين من الاستفادة منه.



وأظهر تقرير عام 2023 أن 13,5% من الأسر الأمريكية تعاني انعدام الأمن الغذائي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

وانتقد بيان وزارة الزراعة الأمريكية عملية جمع البيانات، واصفًا الأسئلة المستخدمة بأنها "ذاتية تماما ولا تقدم صورة دقيقة عن الأمن الغذائي الفعلي".

وقال: "البيانات مليئة بالمغالطات ويتم حرفها بهدف خلق رواية لا تعكس ما يحدث بشكل فعلي في الريف، حيث نشهد حاليا انخفاضا في معدلات الفقر وزيادة في الأجور ونموا في الوظائف في ظل إدارة ترامب".

ولم يتضح ما إذا كان بيان وزارة الزراعة الأمريكية يشير إلى بيانات الجوع التي جمعت هذا العام والتي لن يتم نشرها حتى 2026.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا العام تباطؤا في النمو وتراجعا في سوق العمل.

لكن ترامب رفض هذه النتائج وأقال رئيس مكتب الإحصاء في وزارة العمل ورشح مكانه الخبير الاقتصادي اليميني اي جاي أنطوني الذي يدعم الرئيس الجمهوري.



