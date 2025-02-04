الثلاثاء 04 فبراير 2025
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على غرار يوروفيجن، بوتين ينتقم من الغرب بمسابقة غنائية دولية

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

يوروفيجن، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما مساء الإثنين يقضي بتنظيم مسابقة غناء دولية هذه السنة تحت اسم "إنترفيجن"، بعد إقصاء روسيا من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


وكانت مسابقة بهذا الاسم تقام في الحقبة السوفيتية بين بلدان الاتحاد في الستينيات والسبعينيات.

وقد سعت روسيا أكثر من مرّة إلى إحياء هذا الحدث الموسيقي.

ويعرض التلفزيون الروسي برامج عدّة من هذا القبيل لكن على نطاق أضيق.

وينصّ المرسوم على أن مسابقة الموسيقى البديلة التي تحمل اسم "إنترفيدينييه" بالروسية ينبغي أن تقام في موسكو وضواحيها بغية "تعزيز التعاون الثقافي والإنساني على الصعيد الدولي".

وعيّن نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشنكو رئيسا للجنة التنظيمية، ولم يذكر مرسوم الكرملين تاريخ إقامة المسابقة.

والعام الماضي، قال المبعوث الرئاسي للتعاون الثقافي ميخائيل شفيدكوي إن هذه المسابقة ستعقد في سبتمبر 2025 وإن "حوالي 20 بلدا" مستعدّ للمشاركة، من بينها أعضاء مجموعة البريكس التي تضم بلدانا ناشئة مثل الصين والهند والبرازيل ورابطة الدول المستقلة التي تجمع دولا من الاتحاد السوفيتي السابق مقرّبة من موسكو.

وشاركت روسيا في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية بين 1994 و2021، وفازت بها في العام 2008 وأقيمت نسخة 2009 في الملعب الأولمبي في موسكو.

لكنها منعت من المشاركة في العام 2022 بسبب إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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