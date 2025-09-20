نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في موسكو

يوروفيجن، بيعت جميع تذاكر الحفل الختامي لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بالكامل عشية إقامته.



وأفادت وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي للحدث، اليوم السبت، أن آخر التذاكر المتاحة قبل يومين كانت تخص مقاعد في المنطقة الواقعة خلف البارتيه بمنتصف المدرج، وكان سعرها 50 ألف روبل.

وبحلول مساء الجمعة، أي قبل 24 ساعة من موعد الحفل المقرر في الساعة الثامنة من مساء السبت على مسرح "لايف إرينا" في موسكو، اكتمل بيع التذاكر وأُغلق باب الحجز.



وبدأ بيع تذاكر نهائي “إنترفيجن” في الأول من أغسطس بساحة مانيج في موسكو، وأُطلقت موجة جديدة من المبيعات في 22 أغسطس.

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في فبراير الماضي يقضي بتنظيم مسابقة غناء دولية هذه السنة تحت اسم "إنترفيجن"، بعد إقصاء روسيا من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك المغني الروسي شامان ممثلًا لروسيا في المسابقة، فيما ينضم الفنان والشاعر والمنتج إيجور ماتفيينكو إلى لجنة التحكيم ممثلًا لروسيا.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".

