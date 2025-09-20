السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية في موسكو

حفل ختام مسابقة إنترفيجن
حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية، فيتو

يوروفيجن، بيعت جميع تذاكر الحفل الختامي لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بالكامل عشية إقامته.


وأفادت وكالة "سبوتنيك"  الشريك الإعلامي للحدث، اليوم السبت، أن آخر التذاكر المتاحة قبل يومين كانت تخص مقاعد في المنطقة الواقعة خلف البارتيه بمنتصف المدرج، وكان سعرها 50 ألف روبل.

وبحلول مساء الجمعة، أي قبل 24 ساعة من موعد الحفل المقرر في الساعة الثامنة من مساء السبت على مسرح "لايف إرينا" في موسكو، اكتمل بيع التذاكر وأُغلق باب الحجز.


وبدأ بيع تذاكر نهائي “إنترفيجن” في الأول من أغسطس بساحة مانيج في موسكو، وأُطلقت موجة جديدة من المبيعات في 22 أغسطس. 

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما في فبراير الماضي يقضي بتنظيم مسابقة غناء دولية هذه السنة تحت اسم "إنترفيجن"، بعد إقصاء روسيا من مسابقة "يوروفيجن" الأوروبية بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يشارك المغني الروسي شامان ممثلًا لروسيا في المسابقة، فيما ينضم الفنان والشاعر والمنتج إيجور ماتفيينكو إلى لجنة التحكيم ممثلًا لروسيا. 


وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسابقة إنترفيجن الموسيقية الدولية مسرح لايف إرينا في موسكو تذاكر الحفل الختامي لمسابقة إنترفيجن الموسيقية تذاكر نهائي “إنترفيجن” المغني الروسي شامان الشاعر والمنتج إيجور ماتفيينكو إ

الأكثر قراءة

طب قولوا لنا فيه إيه، هجوم ناري من عمرو أديب على حكم مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

صراخ وذهول أشبه بالجنون، جنازة شعبية مهيبة لضحايا مذبحة نبروه بالدقهلية (صور)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

كل شيء نصيب، سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس جلسته مع الخطيب (فيديو)

بعد تحريض ترامب، تعرض محطة أخبار تابعة لشبكة "إي بي سي" لإطلاق نار (صور)

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

بزيادة 9 جنيهات في اللتر، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الجمعة 19 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع حرس الحدود.. الزمالك ضد الجونة.. آرسنال أمام مان سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 20 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads