الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو بعد ثنائية الرياض

رونالدو لاعب النصر،
رونالدو لاعب النصر، فيتو

سجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقم تاريخي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الرياض، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل "الدون" هدفين في الدقيقتين 33 و76 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم بدوري المحترفين.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن رونالدو وصل للهدف رقم 77 في الدوري السعودي، ليصبح سابع الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وأوضحت أن "رونالدو تخطى البرازيلي رومارينيو أسطورة الاتحاد (76 هدفًا)، وبات ثالث أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في المسابقة (80 مباراة)".

وكان رونالدو قد توج هدافًا للدوري السعودي في آخر نسختين، بتسجيل 35 هدفًا ثم 25 هدفا على الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر الرياض دوري روشن للمحترفين الدوري السعودي

مواد متعلقة

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

فالنسيا يفوز على أتلتيك بيلباو 2-0 في الدوري الإسباني

وزير الري الأسبق: ما يحدث في سد النهضة حاليا"مهزلة"(فيديو)

خبير عسكري: تحركات مصر الحاسمة تقذف الرعب داخل إسرائيل (فيديو)

وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري

فولهام يهزم برينتفورد 3-1 في الدوري الإنجليزي

قبل ساعات من بدء فصل الخريف، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد

ردا على "فيتو"، رئيس جامعة حلوان يكشف الوضع المادي للجامعة وحقيقة إنشاء فرع دولي خارج مصر

مدرب إشبيلية السابق يصدم محمد صلاح بشأن حصد الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 20-9-2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بتحقيق الثراء والاستقرار

حكم التسبب في جرح الميت عن طريق الخطأ، تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads