رقم تاريخي لكريستيانو رونالدو بعد ثنائية الرياض

سجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقم تاريخي، بعدما أحرز ثنائية في شباك الرياض، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل "الدون" هدفين في الدقيقتين 33 و76 من عمر المباراة، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في 3 مباريات خاضها هذا الموسم بدوري المحترفين.

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن رونالدو وصل للهدف رقم 77 في الدوري السعودي، ليصبح سابع الهدافين التاريخيين للمسابقة.

وأوضحت أن "رونالدو تخطى البرازيلي رومارينيو أسطورة الاتحاد (76 هدفًا)، وبات ثالث أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في المسابقة (80 مباراة)".

وكان رونالدو قد توج هدافًا للدوري السعودي في آخر نسختين، بتسجيل 35 هدفًا ثم 25 هدفا على الترتيب.

