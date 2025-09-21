تابع لشركة إسرائيلية، خبير أمن معلومات يحذر من تطبيق "App Cloud"

حذر المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، من تطبيق يُدعى App Cloud يأتي مضمّنًا مسبقًا مع نظام تشغيل نوعية من هواتف أندرويد الموجَّهة لأسواق العالم العربي وشمال أفريقيا، مؤكدًا أن وجوده يمنح صلاحيات واسعة قد تُستغل لجمع بيانات وسلوك المستخدمين على الجهاز.



تابع لشركة إسرائيلية وصعوبة حذفه تقنيًا

أوضح “حجاج”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن التطبيق يتبع شركة IronSource الإسرائيلية، ويُدمج على أجهزة محددة كجزء من الحزمة النظامية، ما يجعل حذفه بالطريقة العادية شبه مستحيل إذ يعود تلقائيًا مع كل تحديث للنظام ما لم يُحذف بطرائق فنية متخصصة.

وأشار إلى تقارير رقابية ودوريات تقنية رصدت وجود AppCloud مضمّنًا في طرازات متوسطة ومنخفضة الثمن من سامسونج المنتشرة في المنطقة.



قدرات رصد واسعة وخطر على الخصوصية والسلوك العام

وأوضح أن App Cloud لا يقتصر دوره على اقتراح التطبيقات والألعاب، بل إنه قادر تقنيًا على رصد التطبيقات المستخدمة، مواقع التصفح، الملفات، وحتى محادثات تطبيقات المراسلة في حالات محددة، ما يفتح الباب أمام استغلال بيانات السلوك لتوجيه رسائل أو حملات نفسية أو مراقبة أفراد معينين — وهو ما يزيد المخاطر خصوصًا على المواطنين في مواقع حساسة. تقارير حقوقية وأمنية حذّرت من إمكانيات تجميع «بصمات جهاز» ومعلومات الموقع والهوية الرقمية عبر هذا النوع من البرمجيات المضمّنة.



لماذا يحدث ذلك في أسواق معينة؟

أضاف الخبير أن الشركات المصنعة غالبًا ما تُحمّل نسخًا مخصّصة من نظام التشغيل أو تطبيقات مدمجة لأسواق جغرافية محددة (مثل غرب آسيا وشمال أفريقيا)، ما يمنح مطوّري هذه التطبيقات قدرةً على توجيه برمجيات مهيأة للسوق المحلي.

وتابع:" في أسواق تخضع لقوانين حماية بيانات أقوى (مثل أوروبا) تُقيد مثل هذه الممارسات أو تُلزم الشركاء بكشف سياسات الخصوصية وطرق الحذف والاشتراكات".



نصائح عاجلة للمستخدمين والمؤسسات الحساسة

قدّم وليد حجاج تحذيرات عملية قائلًا إن على المستخدمين:

تفقد أذونات التطبيقات المثبتة مسبقًا وإيقافها حيث أمكن.

طلب مساعدة فنية متخصصة لحذف التطبيق إذا لزم الأمر أو تحديث النظام من قناة رسمية بعد التحقق.

توخي الحذر عند استخدام أجهزة في مؤسسات حساسة أو عند التعامل مع معلومات استراتيجية، واللجوء إلى هواتف تُدار بسياسات أمنية خاصة إذا كان المستخدم في موقع حساس.

ودعا الخبير الجهات الرقابية ومصنّعي الأجهزة إلى مزيد من الشفافية بشأن التطبيقات المضمّنة وسياسات البيانات، وإلى توفير آليات واضحة وسهلة للمستخدمين للحذف والرفض والاطلاع على سياسات الخصوصية.

