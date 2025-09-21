ألفاظ خادشة وعاري الجسد، الأمن يفحص فيديو اعتداء شاب على "زوجة عمه" وأسرتها بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية جهودها لفحص مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة، يظهر واقعة استغاثة سيدة مقيمة بقرية شرويدة التابعة لمركز الزقازيق، تتهم فيه نجل شقيق زوجها بارتكاب أفعال خادشة للحياء والتعدي على أفراد الأسرة لفظيًا وبدنيًا في ظل خلافات عائلية قائمة.

المتهم ظهر في الفيديو وهو يتجرد من ملابسه ويقف عاريًا بمدخل المنزل أمام السيدات

وأوضحت السيدة أن المتهم ظهر في الفيديو وهو يتجرد من ملابسه ويقف عاريًا بمدخل المنزل أمام السيدات والفتيات مرددًا ألفاظًا بذيئة، قبل أن يحاول تهديدهم وترويعهم مستخدمًا «شومة».

الأسرة حصلت على حكم قضائي ضده بالسجن لمدة شهرين

وأضافت أن الأسرة سبق وأن حصلت على حكم قضائي ضده بالسجن شهرين في إحدى القضايا، إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن، مطالبة بسرعة تدخل الأجهزة الأمنية لردعه وصون حياتهم وكرامتهم.

احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

عقوبة الفعل الفاضح

وفي هذا الإطار كشفت مصادر قضائية عقوبة الفعل الفاضح وأكدت أن أهم شرط فى جريمة الفعل الفاضخ هو توافر ركن العلانية أي يتم الفعل الفاضح فى مكان عام والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وجريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح.

وإذا قام الشخص بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخصًا آخر فى نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

وأن الفعل الفاضح العلنى يتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائى، أى تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس.

وفى حال توافر تعمد العلانية والقصد الجنائى من وراء ارتكاب الفعل الفاضح، تكون عقوبته وفقا لما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

