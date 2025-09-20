الدوري الإنجليزي، فولهام يتقدم على برينتفورد 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق ولهام علي برينتفورد 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كرافن كوتيج، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف فريق برينفتورد لاعبه ميكيل دامسجارد في الدقيقة 20، وتعادل فولهام عن طريق ايووبي بالدقيقة 38 ثم أضاف ويلسون الهدف الثاني في الدقيقة 40.

تشكيل فولهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل فولهام أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: سيسينون - أوجيلومبا- اندرسن - تيتي

خط الوسط: لوكيتش - بيرج - ايووبي

خط الهجوم: كينج - مونيز - ويلسون

تشكيل برينتفورد ضد فولهام في الدروي الإنجليزي

فيما جاء تشكيل برينتفورد ضد فولهام في الدروي الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع: لويس بوتير - بينوك - كولينز - دن بيرج - كايود

حط الوسط: يارموليوك - دامسجارد - هندرسون

خط الهجوم: شادي - تياجو

ترتيب فولهام وبرينتفورد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق فولهام المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، فيما يقع فريق برينتفورد في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وفي مباراة أخرى اليوم ضمن نفس الجولة، خسر فريق وست هام يونايتد من نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

وسجل هدفي كريستال بالاس كل من: جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 37 وتايريك ميتشل في الدقيقة 68.

بينما جاء هدف فريق وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 49.

تشكيل وست هام يونايتد ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: إم ديوف – ماكس كيلمان – كايل ووكر بيترس – مافروبانوس.

خط الوسط: ماتيوس فرنانديز – جيمس وارد – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: كريسينسيو سامرفيل – جارود بوين – كالوم ويلسون.

تشكيل كريستال بالاس ضد وست هام

حراسة المرمى: دين هندرسون.

خط الدفاع: كريس ريتشاردز – مارك جويهي – ماكسينس لاكروا – دانيال مونوز – تيريك ميتشل.

خط الوسط: ويليام هيوز – آدم وارتون – دايتشي كامادا.

خط الهجوم: يريمي بينو – جان فيليب ماتيتا.

