رياضة

بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب قمة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة 

1- بايرن ميونخ 9 نقاط
2- بوروسيا دورتموند 7 نقاط
3- كولن 7 نقاط
4- سانت باولي 7 نقاط
5- آينتراخت فرانكفورت 6 نقاط
6- هوفينهايم 6 نقاط
7- لايبزيج 6 نقاط
8- فولفسبورج 5 نقاط
9- فيردر بريمن 4 نقاط
10- باير ليفركوزن 4 نقاط
11- أوجسبورج 3 نقاط
12- شتوتجارت 3 نقاط
13- فرايبورج 3 نقاط
14- برلين 3 نقاط
15- ماينتس نقطة واحدة
16- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطة واحدة
17- هامبورج نقطة واحدة
18- هايدينهايم بدون نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الألماني


 

