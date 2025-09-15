بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة
ترتيب الدوري الألماني، يتصدر بايرن ميونخ حامل اللقب قمة جدول ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة
1- بايرن ميونخ 9 نقاط
2- بوروسيا دورتموند 7 نقاط
3- كولن 7 نقاط
4- سانت باولي 7 نقاط
5- آينتراخت فرانكفورت 6 نقاط
6- هوفينهايم 6 نقاط
7- لايبزيج 6 نقاط
8- فولفسبورج 5 نقاط
9- فيردر بريمن 4 نقاط
10- باير ليفركوزن 4 نقاط
11- أوجسبورج 3 نقاط
12- شتوتجارت 3 نقاط
13- فرايبورج 3 نقاط
14- برلين 3 نقاط
15- ماينتس نقطة واحدة
16- بوروسيا مونشنجلادباخ نقطة واحدة
17- هامبورج نقطة واحدة
18- هايدينهايم بدون نقاط
جدول ترتيب الدوري الألماني
