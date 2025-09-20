الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على هوفنهايم بهدف كين في الشوط الأول

الدوري الألماني، تقدم فريق بايرن ميونخ على نظيره هوفنهايم، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

أحرز هاري كين هدف بايرن ميونخ في الدقيقة 44، ليتقدم للفريق البافاري.

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: كونراد لايمر- مين جاي - جوناثان تاه- ساشا بوي.

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوريتزكا - جاكسون

الهجوم: لويس دياز – هاري كين- مايكل أوليسي.

وبدأ بايرن ميونخ الموسم بقوة، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في البوندزليجا على حساب لايبزيج وأجسبورج وهامبورج، قبل أن يفتتح مشواره الأوروبي بفوز مهم على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، جمع هوفنهايم 6 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى؛ إذ تغلب على باير ليفركوزن ويونيون برلين، فيما خسر أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بينما يحتل هوفنهايم المركز السادس برصيد 6 نقاط.

وسبق أن التقى الفريقان في 35 مباراة بمختلف المسابقات، حسم بايرن ميونخ 23 منها لصالحه، بينما فاز هوفنهايم في 5 مواجهات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل. وسجل لاعبو البافاري 88 هدفًا في شباك هوفنهايم، مقابل 35 هدفًا استقبلتها شباكهم.

بايرن ميونخ يكتسح هامبورج بخماسية في الدوري الألماني

وكان بايرن ميونخ اكتسح هامبورج بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على ملعب أليانز أرينا، ضمن الجولة الثالثة من البوندسليجا.

بايرن يهزم هامبورج

وسجل خماسية بايرن سيرجي جنابري (3) وألكسندر بافلوفيتش (9) وهاري كين (26، و62) ولويس دياز (29).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد هامبورج عند نقطة واحدة في المركز 17.

