3 هزات أرضية تضرب طاجيكستان وميانمار

ضربت هزتان أرضيتان بلغت شدتهما 4.5 و4.2 درجة على مقياس ريختر طاجيكستان اليوم السبت، فيما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في ميانمار بلغت شدتها 3.4 درجة.

مخاطر مناخية وكوارث طبيعية متنوعة

وبحسب وكالات إخبارية، ذكر المركز القومي الطاجيكي لرصد الزلازل، في معرض تدوينة نشرها على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 عند خط عرض 37.85 درجة شمالا وخط طول 73.30 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات.. ورصد هزة أرضية أخرى بلغت 4.2 درجة بمقياس ريختر، وتم تسجيلها عند خط عرض 37.47 درجة شمالا وخط طول 72.63 درجة شرقا وعلى عمق 10 كيلومترات أيضا.

وحذر المركز من أن طاجيكستان دولة جبلية وأن ذلك يجعلها عرضة لمخاطر مناخية ولكوارث طبيعية متنوعة مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية والطينية.

تسجيل هزة أرضية في ميانمار

من ناحيته، أعلن المركز القومي الهندي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة أرضية في ميانمار بعد ظهر اليوم أيضا، وأن شدة هذه الهزة بلغت 3.4 درجة بمقياس ريختر، وتم تسجيلها عند خط عرض 25.28 درجة شمالا،وخط طول 95.15 درجة شرقا وعلى عمق 80 كيلومترا، وأن هذا العمق يوصف بأنه من الأعماق الضحلة.

وحذر المركز من أن الزلازل فى الأعماق الضحلة تكون بوجه عام أكثر خطورة من الزلازل الأكثر عمقا لأن الموجات الزلزالية فى الأعماق الضحلة تكون على مسافة قريبة من سطح الأرض، مما يتسبب فى حدوث هزات أرضية أقوى تترتب عليها خسائر بشرية ومادية، وذلك على عكس الموجات فى الزلازل الأكثر عمقا التي تفقد قوتها أثناء انتقالها إلى سطح الأرض.

